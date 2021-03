17 Tore und acht Assists in 32 Pflichtspielen: Ercan Kara sorgt auch in dieser Saison für Jubelstimmung in Wien-Hütteldorf. Der 25-Jährige, der vor zwei Jahren noch bei einer Amateurmannschaft unter Vertrag gestanden war, ist zweifelsohne eine der größten Entdeckungen der letzten Jahre.

Kara: "Ich habe ein Gespräch mit Franco Foda geführt"

Nun stehen für den treffsicheren Stürmer aber entscheidende Tage an. Eine Einberufung in das österreichische Fußball-Nationalteam ist aufgrund der derzeitigen Situation (Deutschland-Legionäre werden beim WM-Quali-Spiel in Schottland nicht dabei sein) sehr wahrscheinlich. Mit seiner starken Torbilanz hat der Sohn türkischer Einwanderer allerdings auch das Interesse des türkischen Verbandes geweckt.

Offenbar dürfte sich der ÖFB um die Dienste des Rapid-Stürmers bemühen: "Ich habe ein Gespräch mit Franco Foda geführt", sagt Kara im Kurier. Bis dato habe der 25-Jährige aber noch keine Einberufung bekommen, "weder vom ÖFB, noch vom türkischen Verband", so der Rapid-Torjäger.

Kara selbst hat also die Qual der Wahl. Im österreichischen Team drängen sich neben Marko Arnautovic auch weitere Angreifer auf: Sasa Kalajdzic etwa traf in den jüngsten sieben Bundesliga-Spielen des VfB Stuttgart immer mindestens einmal. Auch Adrian Grbic gilt als heißer Kandidat auf eine Einberufung. Mit Guido Burgstaller, der zuletzt bei St. Pauli aufzeigen konnte, könnte es noch einen Überraschungskandidaten geben. Beim türkischen Team wiederum hätte Kara künftig wohl größere Chancen auf Einsätze.

Am Freitag wird der ÖFB den Kader für die anstehenden Spiele bekannt geben. Bis dahin muss sich Ercan Kara entscheiden, für welche Nation er auflaufen wird.

Indes arbeitet Rapid-Sportchef Zoran Barisic an einer vorzeitigen Verlängerung des Vertrages von Kara, der im Sommer 2022 endet: „Es gibt Gespräche und ich fühle mich bei Rapid sehr wohl. Entschieden ist aber noch nichts", stellt Kara klar.

