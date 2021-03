Walter Knaller kehrt zum FC Flyeralarm Admira zurück: Der 63-Jährige verlässt den SK Rapid Wien nach sechs Jahren im Nachwuchsbereich und übernimmt ab Mitte Mai gemeinsam mit Dino Buric, M.A. die sportliche Leitung der Admira-Akademie. Knaller, der in seiner aktiven Karriere 352 Pflichtspiele für die Südstädter absolvierte, dabei 127 Tore erzielte und in die Jahrhundert-Elf der Admira gewählt wurde, unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

„Alles aufzuzählen, was Walter Knaller in seiner bisherigen Laufbahn – egal ob als Spieler oder Trainer - schon für den FC Flyeralarm Admira geleistet hat, würde den Rahmen sprengen. Wie gut er mit Nachwuchsspielern umgehen kann, hat er nicht nur schon viele Jahre bei der Admira, sondern auch zuletzt bei Rapid gezeigt. Wir freuen uns daher sehr, dass es uns gelungen ist, Walter heimzuholen. Heim zu seiner Admira“, sagt Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt in einer Aussendung der Admira.

Der gebürtige Kärntner, der in seiner Trainerkarriere mehrmals die Profimannschaft der Südstädter betreute (zuletzt von 2013 bis 2015) und bereits von 2008 bis 2013 sportlicher Leiter der Admira-Akademie war, freut sich auf die Rückkehr in seine alte Wirkungsstätte: „Ich bin sehr dankbar für die wunderbare Zeit beim SK Rapid, freue mich aber nun sehr nach Hause zum FC Flyeralarm Admira zu kommen. Ich bin voller Tatendrang und werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, um die Werte der Admira zu pflegen und den Verein als traditionelle Talenteschmiede weiter zu etablieren“, erklärt Knaller.

Der sportliche Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes dankt Walter Knaller für seine Zeit in Hütteldorf: „Walter Knaller war aufgrund seiner Erfahrung, Ausstrahlung und Einstellung ein absoluter Gewinn für unsere Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren. Er ist menschlich eine wahre Größe, es hat uns stolz gemacht, dass er den Weg als Bundesligatrainer zu unserer U15 gemacht hat. Wir möchten seiner Karriereplanung keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Foto: FC Flyeralarm Admira