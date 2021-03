Die Nicht-Nominierung von Cican Stankovic in den Großkader des ÖFB für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele kam sehr überraschend. Dementsprechend verwundert und vor allem verärgert reagierte der Stammgoalie der Bullen auf die für ihn unerfreuliche Botschaft (Ligaportal berichtete: "Sehr verärgert": Salzburg-Goalie Stankovic spricht über Nicht-Nominierung in ÖFB-Kader).

Marsch: "Meiner Meinung nach ist er der beste Tormann Österreichs"

Nun äußerte sich auch Jesse Marsch zur Nicht-Berücksichtigung: "Für mich ist es sehr unverständlich. Meiner Meinung nach ist er der beste Tormann Österreichs. Er hat zweimal in der Champions League gespielt, hat fast immer die Liga gewonnen und war auch stark mit der Nationalmannschaft. Also ich verstehe die Entscheidung nicht", stellte der Salzburg-Coach am Donnerstag in einer Pressekonferenz klar.

Es sei "sehr schade für diesen jungen Tormann, der das große Ziel hat, bei der Europameisterschaft zu spielen", betonte der US-Amerikaner. "Aber Cican ist ein sehr starker Junge", so Marsch weiter. Er habe bereits in den letzten Monaten mit viel Kritik umgehen müssen.

Innerhalb des Vereins habe man aber "große Unterstützung" für Cican Stankovic, so Marsch. "Er ist ein super Junge, ein guter Tormann und auch mit seiner Persönlichkeit sehr wichtig für die Gruppe." Am Samstag gegen den LASK habe Stankovic "die Gelegenheit zu zeigen, wie gut er ist", sagte der Salzburg-Trainer abschließend.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter