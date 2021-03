Große Spannung herrscht vor dem brisanten Schlagerspiel der Tipico Bundesliga am Samstag zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg. Einmal trafen die beiden Teams in dieser Saison bereits aufeinander (Salzburg siegte 3:1), doch bis zum Ende dieser Saison werden vier weitere Begegnungen folgen (22. Runde, zweimal in der Meistergruppe sowie Cup-Finale).

"Meine Spieler sind richtig bereit für ein Kampfspiel"

"Wenn ich heute in die Gesichter meiner Spieler geblickt habe, dann hatte ich das Gefühl, dass sie richtig bereit sind für ein richtiges Kampfspiel", eröffnete Dominik Thalhammer die Pressekonferenz am Freitag. Von einem Kampfspiel geht der 50-Jährige auch aus: "Das wird es werden mit unglaublichem Tempo und höchsten Intensitäten. Wir brauchen einen außergewöhnlichen Tag und eine besondere Leistung, dann ist es nicht unmöglich, auch ein großes Spiel für unsere Fans zu gewinnen", ist der LASK-Trainer überzeugt. Stürmer Johannes Eggestein schließt sich dem Coach an: "Es wird ein intensives Spiel. Wir müssen alles reinlegen, denn es wird sehr schwierig", weiß der Deutsche.

Zuversichtlich stimmt Thalhammer der erste Auftritt in dieser Saison gegen die Bullen: "Ich bin der Meinung, dass wir damals im Dezember ein richtig gutes Spiel, sogar eines unserer besten Spiele im Herbst gemacht haben", erinnert sich Thalhammer. "Dieses Selbstvertrauen und diese Zuversicht, dass wir auch Waffen haben, mit denen wir Salzburg Probleme bereiten können, das spricht schon ganz klar für uns und ich glaube, diese Waffen haben wir", wählt Thalhammer ungewohnt angriffslustige Worte. "Neben der Emotion und dem Kampf ist es schon wichtig, dass wir in unserer Idee funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk", stellt Thalhammer klar.

Johannes Eggestein: "Wir haben uns was Gutes überlegt für morgen"

Johannes Eggestein, der im ersten Saisonduell gegen den Serienmeister, per Kopf das zwischenzeitliche 1:0 für den LASK erzielte, möchte die Partie morgen nicht als "alles entscheidendes Spiel" ansehen. Dennoch wäre ein Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer "ein Ausrufezeichen", so die Leihgabe von Werder Bremen. "Wir haben uns was Gutes überlegt für morgen, das stimmt mich zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel machen können", sagt der 22-Jährige.

LASK-Coach Dominik Thalhammer sparte auch nicht mit lobenden Worten für die Salzburger Bullen. "Salzburg hat eine tolle Mentalität, viel Dynamik, viele schnelle Spieler und spielt sehr geradlinig. Es ist eine der besten Mannschaften in Europa, wenn es darum geht, schnell umzuschalten und in den Rücken der Abwehr zu kommen", adelt der 50-Jährige die Schützlinge von Jesse Marsch.

Personell kann Dominik Thalhammer wieder auf Philipp Wiesinger zurückgreifen, der zuletzt ausgefallen war. Nicht fit hingegen ist Petar Filipovic. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann betonte Thalhammer, dass der 30-Jährige in dieser Woche drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert habe. Zu Beginn der Meistergruppe wolle man den Innenverteidiger "wieder voll fit haben, dann wird er ein sehr wichtiger Spieler für uns sein."

Video: Statements von Thalhammer und Eggestein vor dem Schlager gegen Salzburg

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media