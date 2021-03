Mit zwei Punkten Vorsprung auf den TSV Hartberg sowie mit einem Zähler Vorsprung auf die WSG Tirol geht der WAC heute als Tabellenfünfter in den finalen Showdown des Grunddurchgangs in der Tipico Bundesliga. Bereits mit einem Remis wären die Wolfsberger für die Meistergruppe der Bundesliga qualifiziert, da die Hartberger gegen St. Pölten einen zweistelligen Sieg bräuchten, um die Kärntner dann noch zu überholen.

Peter Stöger: "...dann ist es auch nicht verdient, oben dabei zu sein"

"Uns kann ein Unentschieden reichen, weil ich nicht annehme, dass Hartberg 12:0 gewinnt", betont WAC-Interimscoach Roman Stary. Nichtsdestotrotz hat es der WAC in der vergangenen Woche mit dem 3:5 gegen Tirol verpasst, den Platz in der Meistergruppe vorzeitig zu fixieren: "Das haben wir leider vergeigt. Jetzt ist es so, dass wir vor einem Endspiel stehen, in dem alles passieren kann", weiß Stary.

Die Wiener Austria wiederum ist bereits fix in der Qualifikationsgruppe und hat für die heutige Partie ein klares Ziel: „Wir wollen drei Punkte mitnehmen, um mit Blickrichtung Qualifikationsgruppe so gut wie möglich dazustehen. Dort nehmen wir dann unsere Favoritenrolle an. Unser Ziel ist, dass wir die Gruppe gewinnen“, betont Peter Stöger.

Man kenne "die Qualitäten des WAC - an denen hat sich seit dem Trainer-Wechsel nicht viel geändert. Wir werden alles für drei Punkte tun", so Stöger weiter.

„Die Spieler sind aber realistisch genug, um die Situation anzunehmen, wie sie ist. Wir haben kleine Verbesserungen in unserem Spiel und in puncto Geschlossenheit gesehen. Wenn man aber gegen jene Mannschaften, die ganz vorne stehen, kein Spiel gewinnt, dann ist es auch nicht verdient, oben dabei zu sein“, erklärt der Austria-Trainer zum verpassten Ziel.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.