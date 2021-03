Dank eines Kopfballtreffers von Patson Daka in der 13. Minute durfte Red Bull Salzburg am heutigen Sonntag über einen knappen 1:0-Sieg im Schlager gegen den LASK jubeln. Mit dem vollen Erfolg in Pasching konnte der Serienmeister den Vorsprung in der Tabelle vorübergehend ausbauen. Zudem konnten die Salzburger die jüngsten fünf Pflichtspiele gegen den LASK gewinnen.

Thalhammer: "Eine schlechte Aktion hat uns um die Früchte der Arbeit gebracht"

"Es war ein absolutes Topspiel, was Zweikampfführung, Duelle und Intensität betrifft", hielt LASK-Coach Dominik Thalhammer nach dem Spiel fest. Vor allem in der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft "eine richtig gute Leistung gebracht", doch eine schlechte Aktion habe sein Team "um die Früchte der Arbeit gebracht", haderte der 50-Jährige.

Damit sprach Thalhammer auf den Fehlpass von Andres Andrade unmittelbar vor dem 0:1 durch Patson Daka an. "Andres ist ein junger Spieler, der auf diesem Niveau noch nicht allzu viele Spiele gemacht hat. Er macht viele Sachen gut, aber in dieser Situation hat er eine falsche Entscheidung getroffen", so Thalhammer, der seinen jungen Schützling aber lobt: "Ich halte extrem viel von ihm. Er ist ein Spieler, der alles mitbringt für einen LASK-Verteidiger. Man muss ihm zugestehen, dass er in der einen oder anderen Situation mal einen Fehler macht. Natürlich ist es bitter, wenn das so betraft wird."

Nunmehr hat der LASK alle Partien des Grunddurchgangs absolviert. Im Vergleich zum letzten Jahr haben die Linzer Athletiker jedoch 12 Punkte weniger geholt. Auf die Frage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, wie der LASK-Trainer den bisherigen Saisonverlauf einschätze, antwortete der LASK-Trainer: "Wir sind gut in die Meisterschaft gestartet, haben da sehr viel Selbstvertrauen getankt. Wir haben auch einen guten Herbst gespielt. Die Geschichten der letzten Wochen und Monate kennt man. Wir sind etwas holprig in das Frühjahr hineingestartet und haben in den letzten Wochen versucht, die Balance im Spiel wiederzufinden", betonte Thalhammer.

Eine konkrete Zielsetzung für die Meistergruppe, in der man es laut Thalhammer "mit jedem Gegner aufnehmen" könne, will der LASK-Coach in der Öffentlichkeit nicht preisgeben. Die klaren Zielformulierungen werde man dann intern besprechen. Klar ist, dass man zumindest das erreichen möchte, was man auch in der letzten Saison geschafft hat.

Jesse Marsch: "Wir haben bis jetzt eine super Saison gespielt"

Jesse Marsch habe mit seiner Mannschaft vor dem Spiel gesprochen, dass LASK eine kämpferische und gute Mannschaft ist. "Es war ein guter Kampf, viel Respekt für den LASK", so Marsch. Seine Jungs hätten den Plan gut umgesetzt.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der US-Amerikaner hochzufrieden: "Wir haben bis jetzt eine super Saison gespielt, aber die wichtigen Spiele kommen jetzt. Wir vestehen, dass die Meistergruppe die wichtigste Zeit in unserer Saison ist", hielt Jesse Marsch fest.

Auch mit der heutigen Abwehrleistung zeigte sich der 47-Jährige zufrieden: "Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir eine starke Abwehrleistung bringen müssen. Es war sehr gut zu sehen, wie unsere Kette war und unser Tormann war überragend", freute sich Marsch.

Auf die Thematik rund um die Nicht-Nominierung von Cican Stankovic ins ÖFB-Team ging der Salzburg-Trainer auf Ligaportal-Nachfrage genauer ein: "Ich habe nichts von Franco Foda gehört. Ich habe seine Aussage in der Pressekonferenz gehört, dass Cican noch eine Chance hat, bei der Europameisterschaft zu spielen. Unser Ziel als Mannschaft und Verein ist es, Cican viel Unterstützung zu liefern. Wir glauben, er ist der Beste - ich habe das oft gesagt. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass Cican für ein großartiges Spiel bereit ist. Er hat so gut gespielt. Ich hoffe, dass Franco alle Spiele schaut und diesem Jungen noch eine Chance gibt. Er ist ein super Tormann", sagte Marsch zum Abschluss der Pressekonferenz nach dem Spiel.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media