Teamchef Franco Foda hat auf Basis neuer Rahmenbedingungen am Sonntag seinen finalen Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Schottland, die Färöer und Dänemark festgelegt. Am späten Freitagabend wurde eine Neubewertung der von der Bundesrepublik Deutschland als Virusvarianten-Gebiete eingestuften Länder vorgenommen. Großbritannien – und damit auch Schottland – scheint ab sofort nicht mehr auf dieser Liste auf, somit liegen auch geänderte Quarantäneregelungen vor.





Der ÖFB, der auch mit FIFA und UEFA diesbezüglich in ständigem Austausch stand, hat nach dieser Aktualisierung umgehend mit den Vereinen der in Deutschland engagierten Teamspieler Kontakt aufgenommen, um auf Basis der adaptierten Grundlagen erneut eine Abstellung für das WM-Qualifikationsspiel in Schottland zu erwirken. Alle Klubs haben diese Anfrage positiv beantwortet. Auch in Frankreich wurde eine Neuregelung für die Nationalteam-Abstellungen vorgenommen. Damit stehen alle fitten Spieler bereits ab Montag zur Verfügung.

Anhand dieser neuen Ausgangslage hat Teamchef Franco Foda folgende 29 Spieler nominiert:

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Gernot TRAUNER (LASK), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Yusuf DEMIR (SK Rapid), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)

STURM: Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Ercan KARA (SK Rapid)

Auf Abruf: Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg), Richard STREBINGER (SK Rapid); Emanuel AIWU (FC Flyeralarm Admira), Dominik BAUMGARTNER (RZ Pellets WAC), Kevin DANSO (Fortuna Düsseldorf/GER), Maximilian HOFMANN (SK Rapid), David NEMETH (SK Sturm Graz), Maximilian ULLMANN (SK Rapid), Albert VALLCI (FC Red Bull Salzburg), Philipp WIESINGER (LASK), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg); Husein BALIC (LASK), Thomas GOIGINGER (LASK), Stefan HIERLÄNDER (SK Sturm Graz), Raphael HOLZHAUSER (Beerschot V. A./BEL), Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz), Ivan LJUBIC (SK Sturm Graz), Dejan LJUBICIC (SK Rapid), Peter MICHORL (LASK), Manuel PRIETL (DSC Arminia Bielefeld/GER), Thorsten SCHICK (SK Rapid), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER), Stefan SCHWAB (PAOK Saloniki/GRE), Kevin STÖGER (1. FSV Mainz 05/GER), Hannes WOLF (Borussia Mönchengladbach/GER), Peter ZULJ (Göztepe Izmir/TUR); Marco GRÜLL (SV Ried), Christoph MONSCHEIN (FK Austria Wien)



Das Nationalteam trifft am Montag in Wien zur Vorbereitung zusammen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Kader stoßen die beiden angeschlagenen Innenverteidiger Martin Hinteregger und Stefan Posch, deren Einsatzmöglichkeit nach weiteren Untersuchungen Anfang der Woche abgeklärt wird.

Teamchef Franco Foda: „Es hat sich wieder gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen in der derzeitigen Situation stündlich ändern können. Wir müssen in allen Bereichen flexibel sein. Dass wir das können, haben wir auch in der Vergangenheit schon bewiesen. Leider musste ich einigen Spielern absagen, die sich schon sehr auf diesen Lehrgang gefreut haben. Deshalb war mir auch ein persönliches Gespräch mit jedem einzelnen Spieler von großer Wichtigkeit. Alle sind ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und ich weiß, dass ich auf jeden zählen kann. Unser großes Ziel ist die WM 2022, an dem wir alle gemeinsam arbeiten müssen. Nach der turbulenten Woche wollen wir jetzt den Fokus auf die sportliche Vorbereitung legen.“

„Wir haben am Freitagabend mit Erleichterung registriert, dass Großbritannien nicht mehr als Virusvarianten-Gebiet klassifiziert wird und sind sofort mit den Klubs in Kontakt getreten. Es ist sehr erfreulich, dass Franco Foda nun auf alle Spieler zurückgreifen kann. Der ÖFB hat in den letzten Tagen und Wochen unzählige Gespräche geführt, Vorkehrungen für diverse Szenarien getroffen und musste bei Entscheidungen viele Variablen abwägen. Nun sind diese Überlegungen allesamt aufgegangen. Dazu gehört in dieser schwierigen und oftmals unvorhersehbaren Situation - der größten Gesundheitskrise der letzten 100 Jahre - natürlich auch das nötige Glück. Die Basis all unserer Entscheidungen war nicht der kurzfristige Vorteil, sondern eine langfristige, nachhaltige Blickweise über die gesamten zehn Spiele der WM-Qualifikation. Für den ÖFB ist der partnerschaftliche und von Vertrauen geprägte Dialog mit allen Klubs unserer Spieler sehr wichtig. Nur so kann die derzeitige Situation im Fußball gemeinsam bestmöglich bewältigt werden“, so Bernhard Neuhold,Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Foto: SID