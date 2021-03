Im Sommer war die WSG Tirol noch als Absteiger in die 2. Liga festgestanden, ehe der SV Mattersburg aufgrund des Finanzskandals der Commerzialbank Insolvenz anmelden musste. Dadurch konnten die Wattener in der Tipico Bundesliga verbleiben, obwohl man bereits für die 2. Liga geplant hatte. Nun jubeln die Tiroler über den größten Erfolg der Vereinsgeschichte - den Einzug in die Meistergruppe.

"Ihr O****löcher", "Schleich di"

Im Freudentaumel nach dem Spiel leistete sich WSG-Trainer Thomas Silberberger während des Interviews mit Sky Sport Austria eine verbale Entgleisung. "Ihr O****löcher", rief er in Richtung seiner Spieler, die ihn kurz zuvor mit Bier übergossen hatten. Freilich nicht böse gemeint und aus der positiven Emotion heraus. Verteidiger Raffael Behounek bekam ein ebenso liebevolles "Schleich di" mit. Thomas Silberberger zeigte damit einmal mehr, dass er ein absolutes Unikat am Trainermarkt in Österreich ist.

>> VIDEO: Thomas Silberberger "schimpft" seine Spieler << Die Szene ist ab Minute 1:40 zu sehen!

