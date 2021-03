Dramatik pur herrschte am letzten Spieltag des Grunddurchgangs in der Tipico Bundesliga. Während sich der WAC mit einem 5:3-Auswärtssieg gegen die Austria in die Meistergruppe schoss, herrschte in Hartberg und Innsbruck großer Nervenkitzel. Letztlich lösten die Tiroler dank eines Last-Minute-Ausgleichs des SKN St. Pölten in Hartberg das letzte Ticket für die Meistergruppe.

Nachdem nun 22 Runde absolviert sind, werden die Punkte aller Teams halbiert. So sieht die Tabelle nach der Teilung aus. Bei ungeraden Punkten wird abgerundet. Diese Teams werden am Ende der Saison im Falle einer Punktgleichheit vorgereiht. Wir haben die Punkte dieser Mannschaften, die vorgereiht werden könnten, in der Tabelle fett markiert.

Die Tabelle nach der Punkteteilung

von Ligaportal, Foto: Josef Parak