„Im Moment sind wir extrem ratlos. Denn das gibt’s doch einfach nicht", haderte Miron Muslic nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen den SCR Altach. Sechsmal schossen die Rieder auf das Tor der Vorarlberger, nur einmal musste Altach-Goalie Kobras hinter sich greifen. "Die Bälle wollen einfach nicht rein", ärgerte sich der Ried-Coach im Interview mit Sky Sport Austria.

Luca Meisl über Elfmetersituation: "Das passiert im Spiel gefühlte 2000 Mal"

"Dann bekommst du so einen Elfmeter in der 90. Minute. Es fühlt sich extrem beschissen an", so Miron Muslic abschließend. Unter der Regie des 38-Jährigen konnte der Aufsteiger in zehn Spielen noch keinen Sieg einfahren. Aufgrund der Talfahrt in den letzten Wochen rutschten die Rieder auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten Admira nach der Punkteteilung beträgt lediglich einen Zähler.

Über die Elfmetersituation kurz vor Schluss in Altach ärgerte sich auch Luca Meisl, der direkt involviert war. Meisl hatte Tartarotti leicht am Trikot gehalten, ehe der Altacher zu Boden ging. „Ich habe die Situation so in Erinnerung, er hat mir noch gesagt, dass ich ihm am Leiberl gezogen hab. Ich habe lediglich kurz die Hand draußen gehabt. Dann habe ich gesehen, dass er von dort kommt und dass es sich für ihn sowieso nicht ausgeht. Ich glaube nicht, dass es ein Strafstoß ist. Eine leichte Berührung war auf alle Fälle da, aber das passiert im Spiel gefühlte 2000 Mal", hielt der Ried-Verteidiger fest.

Damir Canadi: "Es ist noch nicht alles optimal"

Die Altacher wiederum bejubelten den dritten Sieg im vierten Spiel unter Rückkehrer Damir Canadi: „Ich bin zum Tabellenletzten vor einigen Wochen hergekommen. Wir wollten nicht mehr am letzten Platz stehen, das war das Ziel. Jetzt haben wir uns ein bisschen ein Polster herausgearbeitet. Wir müssen dranbleiben. Es ist noch nicht alles optimal. Wir müssen weiter hart arbeiten. Speziell wenn so ein Gegner wie Ried tief steht und auf Konter lauert. Wir müssen uns weiterentwickeln und uns von Spiel zu Spiel steigern", weiß Canadi im Hinblick auf die Qualifikationsgruppe, die der SCR Altach als Tabellenzehnter mit zehn Punkten in Angriff nehmen wird.

