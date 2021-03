Schlechte Nachrichten für den SKN St. Pölten: Die Niederösterreicher müssen für die restliche Saison auf Lukas Tursch verzichten. Wie der Bundesligist am Montag bekannt gibt, hat sich der defensive Mittelfeldspieler im Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel in Hartberg am Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Der 24-Jährige, der erst im Februar dieses Jahres vom FC Blau-Weiß Linz zum SKN St. Pölten gewechselt ist und seitdem in vier Spielen zum Einsatz kam, fällt damit mehrere Monate aus.

von Ligaportal, Foto: Daniel Schönherr