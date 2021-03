Martin Hinteregger lässt in einem Interview mit der Kleinen Zeitung aufhorchen. Der ÖFB-Legionär von Eintracht Frankfurt verrät, dass er seine aktive Laufbahn als Fußballer gerne in Österreich ausklingen lassen würde. Genauer gesagt beim SK Austria Klagenfurt.

"Gerne würde ich meine aktive Laufbahn in Kärnten ausklingen lassen. Ich bin mit dem FC Kärnten aufgewachsen - mit Manuel Weber, Klaus Rohseano, Almedin Hota. Ich war oft bei den Spielen im alten Wörthersee-Stadion. Ich würde mich freuen, wenn ich als Spieler von Austria Klagenfurt noch ein, zwei erfolgreiche Jahre in der Bundesliga hätte", sagt Martin Hinteregger.

Über den Zeitpunkt seines Karriereendes hat sich der 28-Jährige aber noch keine Gedanken gemacht. Der Vertrag des gebürtigen Kärntners bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis Sommer 2024.

Die Karriere von Hinteregger startete in der Jugend der SGA Sirnitz, wo er sämtliche Jugendspielklassen durchlief. 2006 wechselte er in die Jugend des FC Red Bull Salzburg, wo er sich bis in die Kampfmannschaft mauserte und letztlich zum Stammspieler wurde. Nach einer Leihe zu Borussia Mönchengladbach folgte im August 2016 der fixe Wechsel zum FC Augsburg. Im August 2019 folgte der Transfer zu Eintracht Frankfurt.

