Die österreichische Fußball-Bundesliga hat heute die Auslosung sowie die Spieltermine für den Finaldurchgang der Tipico Bundesliga-Saison 2020/21 bekannt gegeben. Die Qualifikationsgruppe startet am Samstag, 3. April 2021, mit den Partien Austria Wien - SCR Altach, SKN St. Pölten - Admira und Ried - Hartberg. In der Meistergruppe folgen am Sonntag, den 4. April um 14:30 Uhr die Partien WAC - Rapid und WSG Tirol - LASK. Um 17 Uhr trifft Red Bull Salzburg auf Sturm Graz.

Alle Spieltermine des Finaldurchgangs im Überblick

Die Spiele der Qualifikationsgruppe finden jeweils am Samstag um 17:00 Uhr statt. Die Spiele der Meistergruppe finden jeweils am Sonntag statt – zwei Spiele um 14:30 Uhr, eines um 17:00 Uhr. statt. In den englischen Runden 26 und 30 spielt die Qualifikationsgruppe am Dienstag, die Meistergruppe am Mittwoch jeweils zwei Spiele um 18:30 Uhr und ein Spiel um 20:30 Uhr. In der englischen Runde 28 finden die Spiele aufgrund der Champions League einheitlich um 18:30 Uhr statt.

Meister- und Qualifikationsgruppe

Die besten 6 Klubs aus dem Grunddurchgang spielen in der Meistergruppe wieder jeder gegen jeden um den Meistertitel und die internationalen Startplätze. Die weiteren 6 Klubs spielen in der Qualifikationsgruppe ebenfalls zweimal gegeneinander gegen den Abstieg und um die Qualifikation für das Europacup-Play-off. Aufgrund der Reform der UEFA-Bewerbe ab 2021/22 und der daraus entstandenen neuen Eintrittsliste wird der Play-off-Sieger heuer erstmalig ein Ticket für die Qualifikationsphase der UEFA Europa Conference League anstelle der UEFA Europa League erhalten.

Europacup-Play-off

Nach dem Finaldurchgang haben der Meister, der Vizemeister, der Drittplatzierte der Meisterschaft sowie der Sieger des UNIQA ÖFB Cup ihre internationalen Startplätze fix. Abhängig davon, ob der Cupsieger in der Meisterschaft ebenfalls auf einem internationalen Startplatz landet, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, welche Teams am Europacup-Play-off teilnehmen. Allgemein gilt: Der 6. der Meistergruppe bzw. ebenso die Plätze 9 bis 12 nehmen nicht am Europacup-Play-off teil.

Das Halbfinale im Europacup-Play-off findet am Montag, den 24. Mai statt, die beiden Finalspiele am Donnerstag, den 27. Mai bzw. Sonntag, den 30. Mai.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller