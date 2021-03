„Das hat mehrere Ursachen“, erzählt VdF-Projektleiter Gregor Pötscher. „Durch Corona hat sich der Zeitplan geändert, der Rasen wurde deutlich öfter bespielt und im Winter wurde so früh begonnen, wie nie zuvor. Bei all diesen Argumenten können aber solche Zustände wie zuletzt zum Beispiel in Graz nicht akzeptiert werden. Reguläre Spiele waren da kaum noch möglich und vor allem konnte die Gesundheit der Spieler nicht mehr gewährleistet werden“, so Pötscher in der Aussendung der VdF weiter.

Die Heimstätte von Sturm Graz (2019 noch Sieger) liegt in der aktuellen Umfrage mit einem miserablen Durchschnittswert von 3,65 ganz am Ende der Rasentabelle. Auch die Plätze in Hartberg, Innsbruck und in der Südstadt sind ähnlich schlecht bewertet worden.

Erfreulich ist, dass es auch Stadien gibt, die trotz der starken Belastungen total überzeugt haben. Klare Nummer eins ist Red Bull Salzburg mit einer nahezu perfekten Bewertung von 9,55 Punkten vor Rapid mit 8,36.