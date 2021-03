Vor zwei Jahren hat Ercan Kara noch in der Regionalliga Ost gespielt. Nun begeistert der 25-jährige Senkrechtstarter die heimische Fußballszene und wurde gar ins österreichische Nationalteam einberufen. 17 Tore und acht Assists in 33 Pflichtspielen hat der Rapid-Stürmer in dieser Saison vorzuweisen.

Ercan Kara gab die meisten Schüsse ab, wurde am häufigsten gefoult und foulte am häufigsten

In der Tipico Bundesliga erzielte Kara in 22 Spielen 12 Treffer. Damit liegt er in der Torschützenliste hinter Patson Daka (20 Tore) und Sekou Koita (14) auf dem dritten Platz. Drei dieser 12 Treffer erzielte der Rapid-Stürmer mit dem Kopf.

In der Liste der Top-Scorer (Tore und Assists) rangiert der 25-Jährige mit 16 Punkten auf Platz vier. Vor ihm liegen Patson Daka (23 Punkte), Michael Liendl (18) und Sekou Koita (14).

In der Statistik (Abgegebene Schüsse) hat Ercan Kara die Nase ganz klar vorne: Ganze 102 Mal feuerte der Rapid-Stürmer Richtung gegnerisches Tor. Auf Platz zwei liegt Nikolai Baden Frederiksen mit 73 Schüssen. Auch bei den "Aktionen im gegnerischen Strafraum" liegt der Rapid-Goalgetter vorne (169 Strafraumaktionen).

Interessant wird es bei der Foulstatistik: Ganze 64 Mal wurde Kara im Grunddurchgang gefoult (so häufig wie kein anderer Bundesliga-Kicker). Gemeinsam mit Admiras Roman Kerschbaum ist Ercan Kara aber auch jener Spieler der Liga, der die meisten Fouls begeht (49 Mal).

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie