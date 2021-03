Steht der Sport vor einem Finanzierungsproblem? Die Ankündigungen der österreichischen Bundesregierung, wonach das Glücksspiel neu geordnet werden soll und dabei etwa auch Werbeverbote erlassen werden könnten, lässt die Sportbranche zittern. Wettanbieter zählen im Sport zu wichtigen Partnern und Geldgebern.

Das sieht auch Christoph Längle, Geschäftsführer des SC Cashpoint Rheindorf Altach, so: „Ich denke, im gesamten Sport, sowohl Profi- als auch Amateurbereich, sind Glücksspielanbieter im Sponsoring nicht mehr wegzudenken. Die Anbieter agieren direkt am Point of Sale und der Sport profitiert durch eine wichtige Einnahmequelle", wird Längle von sportsbusiness.at zitiert.

Auch Christian Feichtinger, Geschäftsführer der österreichischen Eishockey-Liga, betont die Wichtigkeit von Wettanbietern im Sportsponsoring: „Glücksspielanbieter bzw. Sportwettanbieter spielen eine ungemein große Rolle im Sponsoringportfolio der bet-at-home ICE Hockey League, wie der Liga-Name bereits vermuten lässt. Der Abschluss mit bet-at-home als Titelsponsor der ICE Hockey League in einem Pandemie-Jahr spricht Bände. Nebenbei haben die Vereine auch die Möglichkeit, Verträge mit anderen Wettpartnern abzuschließen. Sportwetten als generelles Unterstützungswerkzeug sind ein unverzichtbarer Bestandteil, um unseren Sport professionell anbieten und vermarkten zu können.“

Die Eishockey-Liga ortet bei Einschränkungen im Sponsoring durch Sportwettenanbieter "sowohl massive Bedrohungen für die Wettanbieter als auch für Vereine und Ligen im Profisportbereich. Es könnte dadurch nicht nur zum Einbruch, sondern zum kompletten Wegfall dieser Partner kommen”, sagt Feichtinger.

Klare Worte findet Johannes Wiesmann, Geschäftsführer der bet-at-home-Superliga (Basketball): „Als Liga selbst haben mit bet-at-home einen Hauptsponsor aus dieser Branche, davor war es jahrelang ein Konkurrent. Das zeigt auch, dass es schwierig ist, Unternehmen zu finden, die nicht aus dieser Branche kommen, und die in den Sport investieren. Wir wissen alle, dass Investitionen in den Sport prinzipiell ein Problem sind, egal ob aus der Wirtschaft oder staatlich. Der Stellenwert des Sports ist nicht dort, wo er sein soll. Darum sind Unternehmen wie bet-at-home für uns lebensnotwendig.“

Laut der „Österreichischen Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG)“ sollen Glücksspielanbieter etwa 100 Millionen Euro in Form von Sponsoring dem heimischen Sport zukommen lassen. „Für die Basketballliga macht das Hauptsponsoring rund 50 Prozent aus", betont Johannes Wiesmann.

ÖSV. Der SCR Altach unterstreicht aber auch, dass nicht nur der Klub vom Sponsoring profitiert, sondern auch der Sportwettenanbieter selbst: „Wie bereits erwähnt, profitieren der Sport und die Glücksspielanbieter gleichermaßen von solchen Partnerschaften.“ Längle betont jedoch auch, dass man "genauso mit Unternehmen aus fast allen anderen Branchen erfolgreich zusammen. Ob sich Glücksspielanbieter mehr als andere Unternehmen mit dem Sport identifizieren, kann ich nicht beantworten.“

von Ligaportal, Foto: SID