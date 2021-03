Der SCR Altach nutzte die aktuelle länderspielbedingte Ligapause für ein Testspiel. Der Bundesligist siegte am Mittwochnachmittag gegen den FC Schaffhausen (aktueller Tabellenvierter der zweiten Schweizer Liga) 3:1. Altach-Coach Damir Canadi nutzte den Test, um jenen Spielern Spielpraxis zu ermöglichen, die zuletzt nicht oder nur sehr wenig gespielt haben. Erstmals im SCRA-Trikot im Einsatz war der Argentinier Danilo Carando.

Für die Altacher Führung sorgte in der 14. Minute Daniel Nussbaumer. Aljaz Casar schickte den Bregenzerwälder mit toller Übersicht in die Gasse, dieser umkurvte den Schaffhausen-Schlussmann und schob problemlos ein. In Minute 21 gelang dann aber das, was dem SCRA in der Liga bislang noch verwehrt geblieben war – ein Treffer nach einem Eckball. Johannes Tartarotti flankte mustergültig auf Neven Subotic, der relativ freistehend einköpfen konnte. Und das muntere Toreschießen sollte im selben Takt weitergehen.

Wieder knapp sieben Minuten später stellte zunächst Djoulou auf 1:2 aus Sicht der Gäste, bevor Alain Wiss im direkten Gegenzug den alten Abstand wiederherstellte. Nach toller Kombination über Tartarotti und Karic traf der Schweizer aus dem Rückraum via Innenstange zum 3:1-Endstand.

Weiter geht es für den SCR Altach in zehn Tagen mit dem Auftakt in die Qualifikationsgruppe. Am Samstag, 3. April (17:00 Uhr) treffen Kobras und Co. auswärts auf die Wiener Austria.

CASHPOINT SCR Altach vs. FC Schaffhausen 3:1 (3:1)

Mittwoch, 24.03.2021, 14:30 Uhr

CASHPOINT Arena, Altach

Tore: 1:0 Nussbaumer (14.), 2:0 Subotic (21.), 2:1 Djoulou (27.), 3:1 Wiss (28.)

SCR Altach (bis zur 60. Minute): Casali; Anderson, Subotic (46. Haudum), Netzer, Bumberger, Karic; Wiss, Casar, Tartarotti; Nussbaumer D., Carando

SCR Altach (ab der 60. Minute): Casali; Karic, Schreiner, Dabanli, Haudum, Anderson; Fischer, Nussbaumer L., Stefel; Babil, Carando (83. Maderner)

Foto: SCR Altach