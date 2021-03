Christian Möckel wird den SCR Altach zum Ende dieser Saison verlassen. Man habe sich darauf verständigt, den zum Saisonende 2020/21 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, heißt es in einer Aussendung des Bundesligisten. Der 47-jährige Deutsche hatte sein Amt als Sportchef im November 2019 angetreten und einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben.

Christian Möckel, Sportdirektor: „Es gab unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen über die Ausrichtung des Vereins, die sich letztendlich als unüberbrückbar erwiesen haben. Wir werden daher nach der Saison getrennte Wege gehen. Bis dahin gilt es den Fokus und alle Kraft in die verbleibenden 10 Play-Off Spiele zu legen.“

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Leider hat sich, in der Zusammenarbeit mit Christian, in den letzten Monaten immer mehr herauskristallisiert, dass die Erwartungen in dieser Form nicht erfüllt werden konnten. Im Hinblick auf die Zukunft sind wir deshalb gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass sich die Wege nach eineinhalb Jahren trennen werden. Ich danke Christian für sein Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

Peter Pfanner, Präsident: „Zunächst möchte ich mich für den Einsatz von Christian Möckel bedanken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen. Wir haben den SCR Altach in den letzten Jahren infrastrukturell enorm weiterentwickelt und konnten so die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft legen und auch finanziell stehen wir, den Umständen entsprechend, gesund da. Im sportlichen Bereich ist die Weiterentwicklung etwas ins Stocken geraten. Wir werden nun in aller Sorgfalt die nächsten Schritte planen und auch Bestehendes hinterfragen, um gestärkt in die Zukunft zu blicken.“

von Ligaportal, Foto: SCR Altach