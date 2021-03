Seit Sommer des vergangenen Jahres kickt Stefan Schwab für den griechischen Klub Paok Thessaloniki. Der 30-Jährige war von Beginn an gesetzt und hat mittlerweile 37 Pflichtspiele absolviert, in denen er sechs Tore schoss und acht Treffer vorbereitete. Der gebürtige Salzburger hat sich in Griechenland sehr gut eingelebt, denkt aber auch noch gerne an seine ehemaligen Kollegen zurück.

Schwab über Demir: "Er geht an Gegnern vorbei, als ob sie Slalomstangen wären"

Über Rapids Top-Talent Yusuf Demir schwärmt Stefan Schwab: "In seinem Alter ist er sicher der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Er geht an Gegnern vorbei, als ob sie Slalomstangen wären. Er hat eine große Zukunft, wenn er und sein Umfeld ruhig bleiben", zeigt sich der gebürtige Salzburger im Interview mit der Heute sicher.

Demir sei "bescheiden" und rede "nicht so gerne, gibt aber im Training Gas", so Schwab weiter. "Natürlich muss er auch noch einiges lernen. Der nächste Schritt sollte sein, dass er bei Rapid Stammspieler wird. Bevor er das nicht ist, sollte man meiner Meinung nach nicht über zu viele andere Dinge reden", fügt der 30-Jährige hinzu.

Der ehemalige Rapid-Kapitän ist aber auch überzeugt, dass ein Transfer zu einem Weltklub wie etwa Barcelona noch zu früh käme: "Er hat sicher die Anlagen, eines Tages bei so einem Verein zu spielen. Aber ich denke, man darf nichts überstürzen. Ich habe in meiner Karriere gelernt, immer Treppe für Treppe zu nehmen. Yusuf ist jetzt Nationalspieler, da hat er zusätzlich einiges zu verarbeiten. Man muss ihm Zeit geben. Am Ende wird er mit seinem Berater die Entscheidung treffen. Wäre ich zuständig, würde ich ihm sagen, dass er sich erst bei Rapid durchsetzen soll, bevor er den nächsten Schritt macht."

Ercan Kara "keiner, der nur irgendwas daher schwafelt, sondern das auch am Trainingsplatz zeigt"

Auch Topscorer Ercan Kara hat Schwab in bester Erinnerung: "Ercan hat einen kometenhaften Aufstieg gemacht. Ich kann mich gut erinnern, als er im Winter 2020 zu Rapid kam. Wir sind ins Trainingslager in die Türkei geflogen. Wir sind im Bus gesessen, haben gleich gequatscht. Da habe ich gemerkt, dass er ein sehr selbstbewusster Typ mit großen Zielen ist. Aber keiner, der nur irgendwas daher schwafelt, sondern das auch am Trainingsplatz zeigt. Er hat hart gearbeitet. Er holt aus seiner Physis sehr viel raus, setzt den Körper gut ein. Bei ihm sieht man, was im Fußball möglich ist, wenn man hart an sich arbeitet."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller