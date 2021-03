Das Präsidium des Steirischen Fußballverbandes hat in seiner letzten Sitzung eine neue Deadline für den Restart des Meisterschaftsbetriebs im Unterhaus festgelegt. Sollte bis bzw. spätestens ab 17. Mai 2021 ein Mannschaftstraining mit Kontakt bzw. Freundschaftsspiele möglich sein, wird die Saison 2020/2021 mit den Meisterschaften in den Erwachsenenbewerben am 3. Juni 2021 fortgesetzt, unabhängig davon ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht.

Deadline am 17. Mai

Sollte dies allerdings nicht möglich sein - also kein Mannschaftstraining mit Kontakt bzw. keine Freundschaftsspiele ab 17. Mai 2021 erlaubt sein - wird die Saison 2020/2021 ohne Wertung abgebrochen. Zudem teilt der STFV in einer Aussendung mit, dass die Spiele der letzten zwei Runden der Herbstsaison als Pflichttermine fixiert werden, wenn diese für den Aufstieg noch Bedeutung haben.

"Wir hoffen, dass wir mit diesem Beschluss in diesen unsicheren Zeiten unseren Vereinen ein wenig Planungssicherheit geben können und danken allen ehrenamtlich Tätigen für Ihr Engagement und Ihren ungebrochenen Einsatz zum Wohle des Fußballsports in der Steiermark", merkt der STFV abschließend an.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller