Für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft steht heute ein richtungsweisendes Spiel in der WM-Qualifikation auf dem Programm, wenn Tabellenführer Dänemark im Wiener Ernst-Happel-Stadion gastiert. Die Dänen haben nach zwei Spieltagen zwei Punkte Vorsprung auf das ÖFB-Team. Außerdem hält Dänemark bei einem fabelhaften Torverhältnis von 10:0.

„Sie haben große Qualität, Tempo und Tiefgang. Wir müssen kompakt agieren und ihre Flügelspieler unter Kontrolle haben, da kommt viel Arbeit auf unsere Außenverteidiger zu. Darüber hinaus müssen wir unser Spiel in der Offensive entwickeln", betont Teamchef Franco Foda im Vorfeld.

Franco Foda erwartet "ein spannendes Spiel. An so einem Tag entscheiden oft Kleinigkeiten und auch ein bisschen Glück. Ich hoffe, dass es diesmal auf unsere Seite fällt", so der gebürtige Mainzer weiter.

So stellt Franco Foda gegen Dänemark auf

Österreich: A. Schlager - Lainer, Trauner, Dragovic, Ulmer - Ilsanker, X. Schlager - Baumgartner, Sabitzer, Alaba - Kalajdzic

von Ligaportal, Foto: SID