Heute feiert Didi Kühbauer seinen 50. Geburtstag. Mit einem Auswärtssieg im heutigen Auswärtsspiel gegen den WAC könnten ihm seine Schützlinge wohl das schönste Geburtstagsgeschenk bereiten. Doch Kühbauer möchte seinen Schützlingen deswegen keinen enormen Druck auferlegen: "Die Mannschaft muss an mich in keinster Weise denken. Die Mannschaft muss nur ihr Ding durchziehen, was sie in den letzten Monaten richtig gut gemacht hat. Ich bin hier der kleinste Teil."

Didi Kühbauer: "Mit einem Sieg ist der WAC weg"

Mit dem dritten Sieg gegen den WAC in dieser Saison könnte Rapid zumindest kurzfristig bis auf einen Punkt an die Bullen heranrücken: "Die Punkte sind jetzt wertvoller als im Grunddurchgang. Mit einem Sieg ist der WAC weg. Neun Punkte kann man in neun Runden nicht mehr aufholen, davon können wir ausgehen", ist der Rapid-Trainer überzeugt.

An das Spitzenduell gegen Red Bull Salzburg am kommenden Sonntag möchte Kühbauer noch nicht denken. Der Fokus der Hütteldorfer liegt voll und ganz auf dem heutigen Duell gegen die Wölfe aus Kärnten: "Der WAC ist eine gute Mannschaft, die sich gut verstärkt hat. Wir müssen wirklich von der ersten Minute am Platz sein."

Auch WAC-Interimscoach Roman Stary weiß um die Wichtigkeit der Partie: "Für uns ist es ein richtungsweisendes Spiel. Weil wir mit einem Sieg voll dabei wären. Wir wissen Bescheid. Wir haben im Grunddurchgang nur gegen Sturm und Salzburg Punkte geholt. Nun wollen wir auch gegen die anderen Vereine punkten. Da kommt uns Rapid mit einem Heimspiel sehr gelegen"

So stellen die Trainer auf

WAC: Kofler - Pavelic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Stratznig, Leitgeb - Röcher, Liendl, Peretz - Joveljic

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

WAC gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Nachmittagspartien der Meistergruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

WAC gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

