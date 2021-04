Zum Abschluss des ersten Spieltags in der Meistergruppe der Tipico Bundesliga gastiert der SK Sturm Graz beim FC Red Bull Salzburg. Die Grazer avancierten in der laufenden Saison zum Angstgegner des Serienmeisters: Die Steirer konnten im Grunddurchgang beide Duelle gegen die Salzburger gewinnen.

Jesse Marsch: "Wir waren auch letztes Jahr in der Meistergruppe sehr scharf"

Salzburg-Coach Jesse Marsch sagt im Vorfeld der Partie: „Sturm Graz ist eine gute Mannschaft, sie haben das heuer schon drei Mal gegen uns gezeigt. Unsere beiden Niederlagen hatten vorwiegend damit zu tun, dass wir zu viele zweite Bälle und Zweikämpfe verloren haben. Auch bei Standardsituationen war unsere Aufmerksamkeit nicht groß genug. Aber das wird für Sonntag sicher kein Thema mehr sein, wir sind sehr gut auf dieses Duell vorbereitet. Wir waren auch letztes Jahr in der Meistergruppe sehr scharf, sehr bereit für diese Herausforderung. Diese mentale Einstellung brauchen wir auch diesmal wieder.“

Zlatko Junuzovic meint vor dem Schlagerspiel in der Bullen-Arena: „Der 4:0-Erfolg im Cup-Halbfinale ist das Level, an das wir am Sonntag wieder anknüpfen wollen. Es waren jedoch auch die anderen beiden Spiele in unseren Analysen mit dabei, und wir haben darüber gesprochen, was Sturm auszeichnet und was ihre Stärken sind. Aber wir wissen auch, wo es gegen sie Räume gibt, die wir ausnutzen können. Und Sturm Graz weiß sicher genau, was auf sie zukommen wird. Wir werden deshalb versuchen, unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen, damit wir die drei Punkte einsacken können.“

Ein großer Anreiz für die Grazer: Drei Ligasiege gegen Salzburg in einer Saison sind in der Red-Bull-Ära (seit 2005) bisher noch keinem Team gelungen. „Da haben wir schon einmal einen Auftrag, das wäre nahezu perfekt", betont Sturm-Coach Christian Ilzer. Seinen Schützlingen sei aber "bewusst, welcher Gegner auf uns zukommt, und was wir leisten müssen."

Dennoch planen die Steirer, einen mutigen Auftritt in Salzburg hinzulegen: „Wir fahren mit dem Vorhaben nach Salzburg, nicht zu passiv, nicht zu inaktiv zu sein."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.25 | Unentschieden 6.00 | Sturm 10.00

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede, Junuzovic - Mwepu, Aaronson - Daka, Berisha

Sturm: Siebenhandl - Jäger, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen - Yeboah, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures