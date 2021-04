Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas hat seine Mannschaft im heutigen Auswärtsspiel gegen den WAC (Furioses Schützenfest zum 50er von Didi Kühbauer: Rapid fegt über den WAC hinweg) mit einem absolut sehenswerten Treffer in Führung gebracht. Der Grieche verwandelte einen Eckball von Thorsten Schick in beeindruckender Manier per Volley mit der Ferse. Das Traumtor von Taxiarchis Fountas im >> Video von Sky Sport Austria <<

Für Taxiarchis Fountas war es der erste Treffer in der Bundesliga seit dem 4. Oktober 2020. Der Grieche hatte damals beim 3:0-Sieg über den LASK das 2:0 erzielt.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Wien Energie