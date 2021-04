Patson Daka hat im Heimspiel des FC Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz Geschichte geschrieben. Der Stürmer aus Sambia erzielte binnen 7 Minuten und 47 Sekunden einen lupenreinen Hattrick (Tore in der 3., 5., 11. Minute) und trug sich damit in die Bundesliga-Historie ein. Der 22-Jährige erzielte damit den schnellsten Triplepack in der Geschichte der Bundesliga.

Die Torschützenliste der Tipico Bundesliga führt Patson Daka eindrucksvoll an. Mittlerweile hält er bei 23 Saisontoren.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures