1:8 gegen Rapid Wien: Eine derart hohe Niederlage hat der WAC in seiner Bundesliga-Historie noch nie kassiert (Furioses Schützenfest zum 50er von Didi Kühbauer: Rapid fegt über den WAC hinweg). Dementsprechend geknickt und schockiert reagierten die Spieler auf das heftige Debakel am Ostersonntag. "Es war inferior von der ersten Sekunde bis zur letzten. Wenn du so auftrittst dann wirst du gar kein Spiel gewinnen", fand Michael Liendl klare Worte gegenüber Sky.

Der WAC-Kapitän war sogar froh, dass keine Zuschauer im Stadion dabei sein durften, weil die Leistung aus Liendls Sicht "an Peinlichkeit nicht zu übertreffen" war. Auf die Anregung von Sky-Reporter Jörg Künne, wonach ja auch einige Fans vor dem TV-Gerät zugeschaut haben könnten, entgegnete Liendl: "Hoffentlich haben sie ausgeschalten."

Auf die Frage, ob dies nun der Tiefpunkt sei, antwortete der Routinier: "Natürlich. Schlimmer geht es nicht", bekräftigte der 35-Jährige.

"Spätestens nach dem 1:3 war jeder Schuss ein Treffer. Die haben uns komplett überrollt", hielt WAC-Torschütze Thorsten Röcher fest. "Ich weiß jetzt auch nicht was ich sagen soll. Ich habe selten so hoch verloren, das tut jetzt richtig weh", so Röcher weiter.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger