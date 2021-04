Der SCR Altach muss auch in den kommenden Spielen auf Emanuel Schreiner verzichten. Der Linksfuß zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Der aktuell beste Saisontorschütze (4 Treffer) verletzte sich am vergangenen Donnerstag im Training. Die MRT-Untersuchung ergab eine Bänderverletzung, die Schreiner mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird.

Schreiner kommt in der laufenden Saison bislang auf 16 Einsätze, in denen ihm vier Treffer und zwei Assists gelangen.

Foto: SCR Altach