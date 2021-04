Am Sonntag steht in der Tipico Bundesliga der große Schlager zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg auf dem Programm. Vor dem Hit zum Rundenabschluss liegen die Hütteldorfer vier Punkte hinter den Bullen auf Platz zwei. Mit einem vollen Erfolg am Sonntag könnten die Grün-Weißen das Meisterrennen richtig spannend machen. Sollte der Serienmeister gewinnen, wäre der Meistertraum der Wiener erneut ausgeträumt.

"Die Möglichkeiten, die Salzburg hat, sind einfach unbegrenzt"

"Wenn wir verlieren, wird keiner mehr über den Meistertitel reden. Wir können nur darüber reden, wenn es bis zum Schluss hin knapp ist", stellt Zoran Barisic gegenüber der APA klar.

Taxiarchis Fountas hatte sich nach dem 8:1-Kantersieg gegen den WAC deutlich geäußert, dass er mit Rapid heuer Meister werden möchten. Für den Rapid-Sportchef kein Problem: "Ein Spieler soll vom Höchsten träumen, das er erreichen kann."

Barisic mahnt aber auch davor, die finanziellen Aspekte nicht außer Acht zu lassen: "Die Möglichkeiten, die Salzburg hat, sind einfach unbegrenzt. Wir haben doch unsere Grenzen. Die Salzburger müssten, gemessen an der wirtschaftlichen Übermacht zu allen anderen Clubs, eigentlich in Badeschlapfen Meister werden", scherzt der Sportchef der Hütteldorfer.

von Ligaportal, Foto: Ligaportal