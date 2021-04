Der SCR Altach hat sich mit Emanuel Schreiner (169 Bundesliga-Einsätze) auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages geeinigt. Schreiner geht bereits in seine neunte Saison mit dem SCRA. Der gebürtige Oberösterreicher, der seinen Lebensmittelpunkt mit der Familie mittlerweile in Dornbirn gefunden hat, wechselte im Sommer 2013 von der SV Ried zum SCRA. Bis dato absolvierte Schreiner 214 Pflichtspiele für den SCR Altach. Davon 169 in der Bundesliga, was aktueller Vereinsrekord ist.

Dazu kommt der Linksfuß auf 15 Tore und 16 Assist für den SCR Altach. In der laufenden Saison traf Schreiner bislang viermal selbst und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Christian Möckel, Sportdirektor: „Es war uns ein großes Anliegen, einen so verlässlichen Spieler, wie Emanuel es seit vielen Jahren ist, über die Saison hinaus an den Verein zu binden. Er nimmt sowohl sportlich auf dem Platz, als auch menschlich eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft ein.“

Emanuel Schreiner: „Ich habe beim SCR Altach meine sportliche Heimat gefunden und fühle mich mit meiner Familie in Vorarlberg extrem wohl. Es ist unser Ziel, diese Saison in den kommenden Wochen zu einem positiven Ende zu bringen und ich hoffe, möglichst bald wieder auf den Platz meinen Beitrag dazu leisten zu können.“

von Ligaportal, Foto: SCR Altach