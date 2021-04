Spannung pur im Titelrennen oder Vorentscheidung heißt es am Sonntagabend in Wien-Hütteldorf, wenn Tabellenführer Red Bull Salzburg bei Rapid gastiert. Vor dem Sonntags-Hit im Westen Wiens liegen die Bullen vier Punkte vor den Grün-Weißen auf Rang eins. Mit einem Auswärtssieg würden die Mozartstädter einen großen Schritt Richtung achte Meisterschaft in Folge machen. Rapid wiederum möchte mit einem Heimsieg die kleine Titelchance am Leben halten.

Didi Kühbauer: "Natürlich wollen wir Meister werden"

"Natürlich wissen wir, dass wir mit einem Sieg auf einen Punkt dran sind. Und natürlich wollen wir Meister werden", stellt Didi Kühbauer vor dem Top-Duell klar. Der Rapid-Coach weiß aber auch, dass im Falle einer Niederlage die Chancen nur mehr äußerst gering sind: "Wenn wir verlieren, wissen wir, dass der Meister wieder Salzburg wird - höchstwahrscheinlich."

Um die Bullen so richtig unter Druck zu setzen, benötigt Rapid den ersten Sieg gegen den Ligaprimus seit Februar 2019. "Wir wollen die Salzburger unbedingt besiegen", bekräftigt Thorsten Schick, der in dieser Saison eine wesentliche Säule im Spiel der Hütteldorfer ist. "Wir können die Salzburger biegen, davon bin ich hundertprozentig überzeugt", lautet die Kampfansage des gebürtigen Steirers. "Aber dafür müssen wir auf unglaublich hohem Niveau spielen und es besser machen als in den vorherigen Spielen", fügt Kühbauer hinzu.

Jesse Marsch: "Duelle mit Rapid sind stets ein Highlight"

Salzburg-Coach Jesse Marsch zollt der Mannschaft von Rapid Respekt und gibt sich vor dem Hit demütig: „Die Form von Rapid ist sehr gut, sie haben sicherlich viel Selbstvertrauen. Sie sind eine super Mannschaft, haben hohe Qualität und viele Spieler, die in guter Form sind. Es wird ein ganz schwieriges Spiel für uns. Aber wir freuen uns darauf, denn die Duelle mit Rapid sind stets ein Highlight.“

Nur eines der letzten 19 Bundesliga-Spiele haben die Bullen gegen Rapid verloren: „Diese Statistik schaut am Papier super aus, hilft uns aber am grünen Rasen überhaupt nicht. Wie man zuletzt gesehen hat, ist Rapid sehr gut drauf und im Prinzip schon die ganze Saison recht nah an uns dran. Ich gehe also davon aus, dass es am Sonntag eine offene Partie wird, bei der wir eine absolute Topleistung brauchen werden", betont Ex-Rapidler Max Wöber.

Die Ausgangslage schätzt der Verteidiger wie folgt ein: „Wir haben momentan vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Rapid, das heißt, die Ausgangslage ist grundsätzlich positiv. Außerdem sind wir mit dem Sieg gegen Sturm gut in die Meistergruppe gestartet, haben dabei auf hohem Niveau gespielt. Natürlich wollen wir jetzt auch bei Rapid gewinnen, ein Sieg würde uns maßgeblich weiterhelfen.“

So könnten die Teams spielen

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Bernede, Junuzovic, Aaronson - Berisha, Daka

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Christian Ort