Peter Stöger hatte am gestrigen Samstag für Aufsehen gesorgt, als er unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Interview mit Sky Sport Austria verkündete, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FK Austria Wien nicht verlängern wird (Ligaportal berichtete: Peter Stöger hört im Sommer bei der Austria auf!).

Der Verein hat in einer Aussendung Samstagnacht dazu Stellung genommen: „Wir haben darüber gesprochen, dass wir erst Mitte der kommenden Woche die Entscheidung von Peter Stöger gemeinsam verkünden wollten. Allerdings wurden die Prioritäten anders gesetzt", wurde Austria-Präsident Frank Hensel darin zitiert.

Am Freitag hatten Präsident Hensel und Peter Stöger, Trainer und General Manager Sport, ein längeres Gespräch, in dem es u.a. über wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die kommende Saison ging. „Leider ist es uns nicht gelungen, Peter Stöger zur Verlängerung seines Vertrages zu bewegen. Peters Entscheidung ist natürlich zu respektieren. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und das großen Engagement von Peter für den Verein, hoffen zugleich aber auch, dass wir die gemeinsam formulierten sportlichen Ziele am Saisonende erreichen. Wir sind überzeugt, dass sich Peter bis zum letzten Tag zu hundert Prozent für dieses Ziel einsetzen wird", so der Austria-Präsident.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller