Manuel Schüttengruber und sein Team haben im gestrigen Spitzenspiel Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg (0:3) einen rabenschwarzen Tag erwischt. Während Tabellenführer Red Bull Salzburg zwei reguläre Treffer zu Unrecht aberkannt wurden, sah Rapid-Verteidiger Maximilian Hofmann unmittelbar nach dem Seitenwechsel eine umstrittene Rote Karte.

Sky-Experte Alfred Tatar: "Schüttengruber ist ein Top-Mann, aber..."

Die Aufregung nach dem Spitzenpiel war groß, auch im Studio von Sky Sport Austria wurde über die Entscheidungen eifrig gesprochen. Experte Alfred Tatar etwa ließ kein gutes Haar an der Leistung des Schiedsrichterteams: „Bei diesen Abseitsentscheidungen, die gegen Salzburg getroffen wurden, sind die Assistenten in beiden Fällen leider falsch gelegen. Letztlich haben diese Assistenten Schüttengruber in diesen schwierigen Situationen im Stich gelassen."

Und fügte hinzu: „Prinzipiell wäre es vielleicht sinnvoll bei dieser Art von Spitzenspielen nicht den Herrn Schüttengruber zu besetzen. Ich finde, er ist schon ein guter Schiri, aber er sieht sich oft sehr gerne im Mittelpunkt. Ich glaube, auch die Trainer haben schon eine gewisse Distanz zu ihm aufgebaut, weil sie schon im Vorhinein mit irgendetwas rechnen. Schüttengruber ist ein Top-Mann, aber vielleicht nicht für diese Spitzenspiele.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Johannes Friedl