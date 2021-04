Der SK Sturm setzt weiterhin auf junge Talente. Mit Samuel Stückler wurde der nächste Eigenbauspieler mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. 2015 wechselte der gebürtige Lavanttaler von Bad St. Leonhard in die Sturm-Jugend und hat seitdem alle Stationen der jungen Blackies bis zu den Amateuren durchlaufen. Seit dieser Saison ist Stückler fixer Bestandteil des Trainingskaders der Kampfmannschaft und unterschreibt einen langfristigen Profivertrag.

"Samuel Stückler hat sich diesen Vertrag mit seinen Leistungen verdient. Seine Entwicklung in den letzten Monaten, wo er regelmäßig mit der Kampfmannschaft trainiert hat, gehen in eine super Richtung. Wir sind froh, dass sich ein weiteres vielversprechendes Talent für den SK Sturm entschieden hat und trauen Samuel die nächsten Schritte hier in Graz zu", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

"Ich freue mich sehr, dass ich diesen Vertrag unterschrieben habe und möchte das Vertrauen jeden Tag im Training zurückgeben. Ich werde weiter alles geben um mich beim SK Sturm weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen", betont der 20-jährige Stücklerbei der Unterzeichnung des Vertrags.

von Ligaportal, Foto: SK Sturm Graz