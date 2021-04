Der SK Rapid setzt auch in schwierigen Zeiten auf Kontinuität und bleibt seinen eigenen Strukturen im Akademiebetrieb treu. Nachdem der Abschied des langjährigen U15-Trainers Walter Knaller aus privaten Gründen im Mai schon beschlossene Sache ist, wird sein bisheriger Assistenztrainer, der 33-jährige Florian Forster in Zukunft als hauptverantwortlicher Betreuer für die U15-Akademiemannschaft fungieren.

Sein Vertrag bei Grün-Weiß wird ebenso verlängert wie die Kontrakte von U16-Coach David Gattingerund U18-Cheftrainer Jürgen Kerber. "Mit diesen Vertragsverlängerungen will der SK Rapid auf die bisher erfolgreiche Arbeit im Akademiebereich aufbauen und eine gute Basis für langfristige und kontinuierliche Arbeit schaffen", schreiben die Hütteldorfer in einer Aussendung.

Florian Forster, David Gattinger und Jürgen Kerber gelten als Teil einer hochtalentierten Trainergeneration, die in den kommenden Jahren auch die UEFA Pro-Lizenz anstrebt. Alle drei sind seit über zehn Jahren in diversen Funktionen im Verein tätig, leisten hervorragende Arbeit und konnten stets positiv zur Entwicklung des grün-weißen Nachwuchses beitragen.

„Es war uns wichtig Klarheit und Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen. Wir sind überzeugt von der Entscheidung auch kommende Saison auf diese Trainer im Akademiebereich zu setzen. Sie haben bislang alle einen sehr guten Job gemacht, verfügen über großes Fachwissen, sind fleißig und ambitioniert, daher erwarten wir uns weiterhin eine derartige Entwicklung unserer Nachwuchsspieler“, erläutert Geschäftsführer Zoran Barisic die Hintergründe der Vertragsverlängerungen.

Für den SK Rapid liegt der Fokus nicht nur auf der Aus- und Weiterbildung von Nachwuchstalenten, sondern auch die Entwicklung von Trainern steht bei Grün-Weiß im Vordergrund, wie auch der sportliche Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes bestätigt: „Es macht uns sehr stolz, dass wir beim SK Rapid nicht nur talentierte Spieler, sondern auch äußerst talentierte Trainer in ihrer Entwicklung begleiten dürfen. Dazu kennen alle drei den Verein seit vielen Jahren, sind top ausgebildet und fachlich wie menschlich eine absolute Bereicherung,“ ist er von dem hochtalentierten Trio überzeugt. „Als hauptberuflicher Trainer beim größten Verein in Österreich zu arbeiten ist etwas Besonderes, für das Vertrauen der sportlichen Leitung bin ich sehr dankbar. Es ist eine große Herausforderung aber gleichzeitig eine tolle Chance mich als Trainer weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen“, streicht der zukünftige U15-Coach Florian Forster unter anderem auch genau diesen Aspekt der Entwicklung heraus.

Für David Gattinger steht vor allem die sportliche und persönliche Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Für den 35-Jährigen war das einer der Beweggründe für einen weiteren Verbleib beim SK Rapid: „Natürlich ist die Freude groß und es erfüllt mich mit Stolz als U16-Trainer weiter arbeiten zu dürfen. Ich bin seit zwölf Jahren hier und genieße es, die Arbeit mit einigen der größten Talente des Landes vorantreiben zu dürfen.“ Der Hauptverantwortliche der U18-Akademiemannschaft Jürgen Kerber dient seit letztem Winter auch als Bindeglied zu Rapid II in der 2. Liga und ist auch hier als Assistenztrainer im Einsatz. „Ich kann mich voll und ganz mit dem SK Rapid identifizieren. In den letzten Jahren habe ich viel Lob und Anerkennung für meine Arbeit gespürt, deshalb bin ich sehr stolz weiterhin als Akademietrainer in Hütteldorf tätig sein zu dürfen“, zeigt sich der ebenfalls 35-Jährige über die Vertragsverlängerung erfreut.

von Ligaportal, Foto: SK Rapid Wien