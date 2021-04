Mannschaften bewegen sich vor und während eines Matches oft zwischen Selbstvertrauen und Furcht. Eine mentale starke Denkweise hilft Spielern und Mannschaft positiv zu bleiben und mit negativen Ereignissen umzugehen, anstatt nur zu reagieren. Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Die eigentliche Auseinandersetzung im Fußball ist das innere Drama, das ein Athlet zwischen seiner überzeugenden Seite „Ich kann“ und seiner unsicheren Seite „Ich kann nicht“ durchlebt. Vor einem Match können Ängste vor Fehlern, Zweifel die Erwartungen nicht zu erfüllen, oder negative Gedanken an die Konsequenzen auftauchen, und somit die Leistungsfähigkeit hemmen. Im positiven Sinne können die Spieler Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben und zum Beispiel das positive Gefühl aus dem letzten Training oder Match mitnehmen.

Der kollektive mentale Teamzustand ist abhängig von jedem Spieler

Der kollektive mentale Zustand des ganzen Teams wird durch jeden einzelnen Akteur, sowohl positiv als auch negativ, beeinflusst. Dazu kommt noch die Reaktion auf die kommende Herausforderung. Die Teammitglieder bewerten individuell, die auf sie zukommende Herausforderung in Relation zu den wahrgenommenen eigenen Ressourcen. Sie schätzen die Stärke des Gegners ein und vergleichen diese Faktoren mit der eigenen Mannschaftsstärke.

Aufgrund dieser Einschätzung des Teams kann es zu folgenden Ergebnissen kommen, wie der renommierte Sportpsychologe Bill Beswick in seiner entwickelten Grafik der „OPTIMALEN LEISTUNGSZONE“ zeigt:

Die Mannschaft geht mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. Sie glaubt an ihre eigenen Stärken, die der Gegner überlegen sind.

Die Einstellung des Teams: „Wir sollten gewinnen.“ Die Mannschaft geht mit einer Unsicherheit und Furcht ins Match. Sie glaubt, dass ihre Ressourcen geringer als die der Rivalen sind.

Die Einstellung des Teams: „Wir könnten verlieren.“ Eine Kombination von I und II. Die Mannschaft hat genug Selbstvertrauen, und glaubt, dass ihre Stärke zum Sieg reicht. Sie sehen den Gegner aber als ernsthafte Herausforderung an und schärfen ihren Fokus. Das ist der OPTIMALE LEISTUNGSZUSTAND

Jeder Spieler und jedes Team kann mithilfe mentaler Arbeit, vor jedem Match in einen optimalen Leistungszustand kommen. Dafür ist es wichtig, dass Spieler ihre Stärken und Schwächen gut einschätzen können und ständig an diesen arbeiten. Eine positive und unterstützende Denkweise hilft ihnen, auch gegen scheinbar unschlagbare Gegner selbstbewusst ins Match zu gehen und an ihre Stärken zu glauben. Durch entsprechende Techniken können sie lernen, ein zu viel an Anspannung vor dem Match zu regulieren und mit dem passenden Erregungsgrad ins Spiel zu starten.

Diese mentalen Faktoren werden auch im professionellen Fußball noch viel zu wenig, bis gar nicht berücksichtigt. Es ist an der Zeit, dass die Verantwortlichen im Fußball die Wichtigkeit von mentaler Arbeit erkennen und Handlungen setzen.

