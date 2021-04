Worüber heute Morgen bereits berichtet wurde, ist nun offiziell: Manprit Sarkaria wechselt im Sommer ablösefrei vom FK Austria Wien zum SK Sturm Graz. Der 24-Jährige unterschreibt in Graz einen langfristigen Vertrag bis 2024. In der laufenden Saison absolvierte Sarkaria 26 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore und neun Assists gelangen. Insgesamt kommt der 24-Jährige auf 67 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft der Veilchen.

Christian Ilzer holt einen Ex-Schützling nach Graz

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker freut sich über den Sommerneuzugang: "Manprit Sarkaria passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Seine Entwicklung in den letzten beiden Jahren war hervorragend und hat uns überzeugt. Wir haben Manprit schon lange beobachtet und sind froh, dass er sich für den SK Puntigamer Sturm Graz entschieden hat."