"Pressing Questions", der Podcast des FC Red Bull Salzburg ist zurück. In der neuesten Episode verrät Enock Mwepu, wie er zum nationalen Helden wurde, wie sein Spitzname "The Computer" entstand, warum er fast Journalist geworden wäre und dass er nach der Karriere in die Politik gehen möchte.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures