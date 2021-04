Der spusu SKN St. Pölten hat zwei Personalien für die kommende Saison geklärt: Der Vertrag mit Offensivspieler George Davies wurde um zwei Jahre verlängert. Der 24-jährige Legionär aus Sierra Leone, der bislang in 58 Spielen für den spusu SKN auf dem Platz stand und dabei drei Tore und vier Assists für sich verbuchen konnte, läuft somit bis zum Ende der Saison 2022/2023.

Zusätzlich zogen die Wölfe die vereinsseitige Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung bei Michael Blauensteiner. Der rechte Außenverteidiger, der in der laufenden Saison in sämtlichen Spielen zum Einsatz kam und bereits bei sieben Vorlagen hält, wird somit auch in der nächsten Spielzeit beim spusu SKN aktiv sein.

Sportdirektor Georg Zellhofer: „Ich freue mich sehr, dass wir bei George und Michael bereits früh für Klarheit sorgen konnten. Beide haben im Verlauf der Saison gezeigt, dass sie innerhalb des Teams wichtige Rollen übernehmen können.“

Foto: spusu SKN St. Pölten