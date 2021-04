Bei der Wiener Austria ging es in dieser Woche drunter und drüber. Am Dienstag wurde vom Senat 5 der Bundesliga verkündet, dass den Veilchen in erster Instanz die Lizenz verweigert wurde. Es wird kolportiert, dass der Traditionsklub bis zur nächsten Woche sieben Millionen Euro auftreiben müsse, um die Lizenz doch noch zu erhalten. Die Fanszene der Violetten platzierte vor der Geschäftstelle einen Sarg und Kerzen.

Peter Stöger: "Zumindest sportlich für positive Schlagzeilen sorgen" Neben dem ganzen Lizenz-Chaos, das bei der Austria zurzeit herrscht, steht aber auch ein Bundesliga-Spiel auf dem Programm. Die Austria gastiert am heutigen Samstag in St. Pölten beim SKN. Dort sind die Veilchen seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis). „Wir hoffen, dass wir in dieser Phase zumindest sportlich für positive Schlagzeilen über die Austria sorgen können", sagt Peter Stöger. Benedikt Pichler (viertes von fünf Spielen Sperre) und Georg Teigl (fünfte gelbe Karte) fehlen am Samstag gesperrt. Einige andere Kaderspieler werden verletzungs- und krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen: „Die Personal-Situation ist angespannt, wir werden aber trotzdem eine gute Mannschaft auf die Beine stellen. Wir stehen schon das ganze Jahr über vor besonderen Herausforderungen – wir werden uns auch dieser stellen. Wir müssen gewisse Sachen ausblenden und abliefern“, betont der Austria-Trainer. „Jene Spieler, die fit sind, trainieren sehr gut. Sie versuchen die Stimmung im Team hochzuhalten, wenngleich man schon merkt, dass sie die aktuelle Situation bei der Austria beschäftigt. Sobald sie auf dem Platz sind merkt man davon aber nichts", erklärt Stöger. Der SKN St. Pölten wiederum möchte den ersten Sieg unter Interimscoach Georg Zellhofer einfahren: „Wir haben uns in den letzten Tagen auf die einfachen Sachen des Fußballs fokussiert, um wieder eine gewisse Spielfreude in unsere Auftritte zu bringen. Das hat in Altach bereits phasenweise ganz gut geklappt, da hat uns aber leider der entscheidende Nachdruck vor dem Tor gefehlt. Den wollen wir jetzt gemeinsam mit der entsprechenden Balance zwischen Offensive und Defensive gegen die Austria an den Tag legen und uns das so wichtige Erfolgserlebnis sichern.“

So stellen die Trainer auf

St. Pölten: Riegler - Servania, Maranda, Steinwender, Schulz - Pokorny, Booth, Luxbacher - Davies, Schmidt, Hugi

Austria: Pentz - Ebner, Madl, Handl, Poulsen - Demaku, Martel - Wimmer, Sarkaria, Fitz - M. Djuricin

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich St. Pölten vs. Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Partien in der Qualifikationsgruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

St. Pölten vs. Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller