Frei nach dem Motto "Die Rivalität soll auf sportlicher Ebene ausgelebt werden" (Zitat Didi Kühbauer) blickt der SK Rapid Wien auf die aktuelle Krise bei der Wiener Austria. In Wien-Hütteldorf ist man sich einig: Ein Lizenzverlust des Stadtrivalen wäre auch für den Rekordmeister ein schwerer Schlag.

"Die Austria gehört wie Rapid in die Bundesliga"

Ein Lizenzverlust für die Austria würde auch den Rapid-Coach nicht kalt lassen: "Es wäre unglaublich für den österreichischen Fußball, wenn das passieren würde", betonte Kühbauer am Freitag. Die Austria gehöre "wie Rapid in die Bundesliga, so wie auch Salzburg oder Sturm. Das sind die Clubs, die eigentlich immer dabei waren, und so soll es auch bleiben", stellt der 50-Jährige klar.

Dejan Ljubicic, der die Hütteldorfer im Sommer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlassen wird, sieht es auch so: "Es wäre extrem schade, wenn es kein Derby mehr gäbe. Für die Stadt, für das ganze Land und vor allem für die Fans ist es ja etwas ganz Besonderes. Auch wenn ich ein richtiger Rapidler bin, wäre es ein riesiger Schock. Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da. Ich hoffe wirklich, sie müssen nicht absteigen", so der Rapid-Kapitän gegenüber der Heute.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie