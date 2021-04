Zum Meistertitel wollen sich die Bullen zwar noch nicht gratulieren lassen, doch der Vorsprung des Serienmeisters auf den Tabellenzweiten ist bereits nach zwei Runden im Finaldurchgang groß. Sieben Punkte liegen die Salzburger vor den zweitplatzierten Rapidlern. Der LASK liegt als Tabellendritter acht Zähler hinter Leader Salzburg. Am heutigen Sonntag gastieren die Linzer zum Spitzenspiel in der Mozartstadt.

Jesse Marsch: "Solche Spitzenspiele helfen uns, die Konzentration und den Fokus hochzuhalten"

Die Salzburger blieben gegen den LASK in den letzten fünf Pflichtspielen hintereinander siegreich (4x Bundesliga, 1x ÖFB-Cup). Jesse Marsch freut sich auf das Topduell gegen die Oberösterreicher: „Solche Spitzenspiele helfen uns, die Konzentration und den Fokus hochzuhalten. Wir haben es auch vergangenes Wochenende bei Rapid sehr gut gemacht und ein erfolgreiches Ergebnis geholt. Jetzt haben wir gegen einen weiteren guten Gegner ein Heimspiel, wo wir wieder eine Topleistung abliefern und bereit für einen harten Kampf sein werden. Wir schätzen solche Situationen, sie bringen uns weiter."

In der letzten Runde des Grunddurchgangs gelang den Salzburgern auswärts gegen den LASK ein knapper 1:0-Sieg: „In Pasching war es zuletzt nicht einfach, auch weil es kurz vor Anpfiff stark geschneit hat. Außerdem ist der Platz dort auch ein wenig kleiner, so richtig Fußball zu spielen ist da nicht einfach und es geht über den Kampf. Diesmal brauchen wir eine ähnliche Einstellung, nur wird es etwas mehr auf die Fußballqualität ankommen. Wir haben im Frühjahr 13 der 14 Spiele gewonnen. Wir sind also sehr gut unterwegs, und ich bin mit der Mentalität unserer Mannschaft sehr zufrieden", sagt der Salzburg-Coach.

Der LASK wiederum rechnet sich gegen den Tabellenführer durchaus Chancen aus: „Wir haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass wir in der Lage sind, Salzburg – vor allem in puncto Intensität – zu fordern. Am Sonntag wird unsererseits erneut eine mentale & physische Topleistung erforderlich sein. Wenn wir mutig agieren und das nötige Spielglück haben, ist es möglich, auch aus Salzburg etwas mitzunehmen", ist LASK-Coach Dominik Thalhammer überzeugt.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.50 | Unentschieden 4.40 | LASK 5.75

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede, Junuzovic - Mwepu, Aaronson - Daka, Berisha

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Alexander Harkam

Red Bull Salzburg gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Nachmittagspartien der Meistergruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media