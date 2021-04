Zum Abschluss der 25. Bundesliga-Runde gastiert der SK Sturm Graz beim SK Rapid Wien. Während die Hütteldorfer eine Woche nach der 0:3-Pleite gegen Salzburg den zweiten Platz absichern und die Steirer auf Distanz halten wollen, möchte Sturm nach dem Heimsieg gegen die WSG Tirol nachlegen und mit den Hütteldorfern in der Tabelle gleichziehen. Dafür benötigen die Blackys jedoch einen vollen Erfolg im Westen Wiens.

Didi Kühbauer: "Die Gegner, die jetzt kommen, sind weit wichtiger. Da sind die Punkte noch wertvoller"

Die Rapidler haben gegen Sturm Graz eine starke Erfolgsserie vorzuweisen: In den jüngsten sieben Ligaduellen mit den Steirern gab es für die Wiener fünf Siege und zwei Unentschieden. "Wir wollen unser Spiel durchziehen und als Sieger vom Platz gehen", stellt Rapid-Coach Didi Kühbauer klar.

Für den Burgenländer haben die nächsten Spiele einen richtungsweisenden Charakter: "Wir wissen genau, die Gegner, die jetzt kommen, sind weit wichtiger. Da sind die Punkte noch wertvoller." Trotz der Niederlage gegen Salzburg sei seine Mannschaft "noch immer sehr gut drauf. Dieses eine Spiel wird uns nicht aus der Bahn werfen", ist Kühbauer überzeugt.

Die Grazer reisen nach dem Heimsieg gegen die WSG (3:2) mit einer breiten Brust nach Wien-Hütteldorf: "Dieser Sieg hat uns viel Selbstvertrauen gegeben", betont Christian Ilzer. Die jüngste Auswärtsniederlage gegen Rapid (1:4 im Jänner) hat der Sturm-Trainer noch im Hinterkopf: "Da haben wir noch etwas gutzumachen. Wir sind topmotiviert, wollen unbedingt etwas mitnehmen und sind auf Schlagdistanz an Rapid dran", stellt der gebürtige Steirer klar.

So stellen die Trainer auf

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Greiml, D. Ljubicic, Ullmann - Petrovic, Grahovac - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Geyrhofer, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kuen - Kiteishvili - Yeboah, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Stefan Ebner

Rapid Wien gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Rapid Wien gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, GEPA pictures/Wien Energie