Etwas enttäuscht und mit einer Hiobsbotschaft, was Stürmer Chinedu Obasi betrifft, musste der SCR Altach nach dem 0:0 gegen Ried die Heimreise aus dem Innviertel antreten. Noch bevor Damir Canadi bei der Pressekonferenz nach der Partie auf das Spiel selbst einging, hielt er fest, dass ihm die schwere Verletzung von Obasi "extrem leid" tue. Der Nigerianer hat sich einen Teilabriss der Achillessehne zugezogen.

Altach-Coach rechnet mit OP bei Obasi und trauerte Sieg nach

"Mit 34 weiß man nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es für ihn in der Karriere weitergeht. Er ist ein toller Mensch, ist im Training sehr fleißig. Ich glaube schon, dass es zu einer Operation kommen wird", betonte der Altach-Coach.

Vor dem Spiel wäre man beim SCR Altach mit einem 0:0 "nicht unzufrieden gewesen", erklärte Damir Canadi, doch nach dem Spiel sei man dann doch "ein wenig enttäuscht, weil wir kaum bis gar nichts zugelassen und in der ersten Halbzeit Hochkaräter gehabt haben", haderte der Wiener. In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft "keine Räume mehr vorgefunden", hielt der Altach-Trainer fest.

"Wir versuchen eigentlich so wenig wie möglich über Fußball zu reden und wie eine Familie zu leben"

Über die von Referee Walter Altmann zurückgenommene Elfmeterentscheidung hat sich Damir Canadi während des Spiels sehr geärgert. In der Pressekonferenz entschuldigte er sich für die Worte Richtung Schiedsrichter und hielt fest, dass das Team "eine richtige Entscheidung" getroffen habe. "Da ist man dann auch bissl ein Egoist und will diese drei Punkte holen", rechtfertigte der 50-Jährige seine Emotionen an der Seitenlinie.

Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann gab Damir Canadi auch ein Statement zu seinem Sohn Marcel ab, der in der Halbzeit für Bernd Gschweidl eingewechselt worden war und in der Schlussphase knapp neben das Tor der Altacher geschossen hatte: "Ich freue mich für ihn, er fühlt sich hier wohl. Er hat durch den Trainerwechsel Selbstvertrauen bekommen. Er ist ein junger Bursche, der sich hier in Ried weiterentwickeln will. Er hat seine Visionen, seine Träume - dabei unterstütze ich ihn als Vater. Wir versuchen eigentlich so wenig wie möglich über Fußball zu reden und wie eine Familie zu leben."

Weitere Statements von Andreas Heraf, Marcel Canadi und Damir Canadi, der auch kurz auf die Personalie Georg Margreitter (im Sommer ablösefrei) einging, seht ihr im nachfolgenden Video.

Video: Die Statements nach dem Spiel

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: SCR Altach