"Es war ein gutes, hartes und knappes Spiel. Der LASK hat es uns sehr schwierig gemacht", resümierte Jesse Marsch nach dem 2:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den LASK. Erst spät im Spiel sorgten Mergim Berisha (87.) und Noah Okafor (90.+3) für die Entscheidung. Damit haben die Bullen den nächsten großen Schritt Richtung achten Meistertitel in Folge gemacht.

"Es macht immer Spaß, gegen den LASK zu spielen"

Jesse Marsch zeigte sich überzeugt, dass jene Spieler, die heute von der Bank kamen, den Unterschied ausgemacht haben. "Bernardo, Adeyemi, Okafor - sie haben eine sehr gute Leistung gebracht", so der US-Amerikaner. "Es macht immer Spaß, gegen den LASK zu spielen, denn wir müssen unser Bestes geben", fügte Marsch hinzu.

Ein Sonderlob hatte der Salzburg-Coach für Karim Adeyemi parat, der als Joker beide Tore vorbereitete: "Karim ist momentan sehr stark. Besonders nach der Situation gegen Sturm Graz hat er gut reagiert. Man hat jeden Tag gesehen, wie gut und wie viel reifer er ist. Karim ist bereit für mehr. Wir müssen überlegen, ob er am Mittwoch von Anfang an spielt", erklärte Jesse Marsch.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann sprach Jesse Marsch auf einen Spruch von Gary Lineker an ("Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen") und fragte den Salzburg-Coach, ob man dies auch auf das Duell gegen den LASK übertragen könnte. "Momentan ist der Kader vom LASK ein bisschen dünn. Der Unterschied ist, dass unser Kader breiter, gesund und bereit ist. In so einem knappen Spiel können die Spieler von der Bank den Unterschied machen. Ich glaube, das war heute so", betonte Marsch.

Video: Jesse Marsch nach dem 2:0 gegen den LASK

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter