„Markus geht nicht zu einem schlechteren Verein"

Oberste Priorität für den TSV Hartberg hat aber die Trainerfrage, wie Korherr bestätigt: „Die ersten Gespräche gibt es mit Markus Schopp.“ Erste Gerüchte, wonach Schopp ein Trainerkandidat bei der Wiener Austria sein würde, interessieren den Obmann der Hartberger nicht: „Markus geht nicht zu einem schlechteren Verein, das hat er immer betont. Bei uns kriegt er sein Geld sicher und kann in der Nähe seiner Familie bleiben, was ihm wichtig ist. Außerdem hat’s bei der Austria in den letzten Jahren etliche Trainer-Rochaden gegeben.“

Was Trainer Markus Schopp betrifft, könnte aber auch der WAC ins Spiel kommen. Auch die Kärntner befinden sich auf der Suche nach einem Chefcoach für die kommende Saison. Korherr hofft dennoch, dass Schopp seine Rolle beim TSV schätzt: „Bei uns kann der Markus im Verein mitgestalten - da ist er mehr als nur ein Trainer. Und wenn er ein Eröffnungsspiel in einem neuen Stadion erleben will, muss er für zwei, drei Jahre bei uns bleiben.“

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller