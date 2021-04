Christoph Peschek, Geschäftsführer des SK Rapid Wien, drückt in einem Instagram-Posting seinen Unmut über die umstrittene Gründung der europäischen Super League aus: "Persönlich finde ich das überaus bedenklich, denn es widerspricht dem, was Fußball ausmacht: Der Fußball lebt von Leidenschaft und Emotionen. Es ist ein Wettbewerb geprägt von Erfolgen und Misserfolgen, Meistern und Absteigern, der stetigen Hoffnung des Sieges von David gegen Goliath, dem Gleichheitsprinzip in einem Team sowie Klubs mit Werten und Tradition.

"Es wird hierbei das Ziel der Profitmaximierung mit einer geschlossenen Liga über den sportlich fairen Wettkampf gestellt. Einmal mehr zeigt sich: Investoren verfolgen stets das Ziel, das investierte Geld mit entsprechender Rendite zu vervielfachen. Dabei sind die Gründungsidee, Werte und Traditionen von Klubs oftmals unerheblich, ja mitunter sogar störend", fährt Peschek fort.

Dieses Modell lehne er "klar ab. Der Fußball soll auch in herausfordernden Zeiten vielfältig bleiben. Sportlich, wirtschaftlich, sozial. Daher müssen UEFA und FIFA dem einen Riegel vorschieben", stellt der Geschäftsführer der Hütteldorfer klar.

von Ligaportal, Foto: Ligaportal