Mit großer Entschlossenheit möchte der LASK am Mittwochabend in der 26. Runde der Tipico Bundesliga den jüngsten Negativlauf gegen Rapid Wien beenden. Seit April 2017 kassierten die Linzer gegen die Hütteldorfer elf Niederlagen. Nur dreimal konnte der LASK seither gegen die Grün-Weißen gewinnen. Die letzten fünf Begegnungen konnten allesamt die Wiener für sich entscheiden. "Wir wollen unseren Plan durchziehen und die Niederlagen-Serie beenden", stellt Reinhold Ranftl vor dem Liga-Hit klar.

Thalhammer: "Nicht den Fokus darauf haben, wie die letzten Ergebnisse gegen Rapid waren"

Dominik Thalhammer möchte die jüngsten Duelle gegen Rapid schnell vergessen machen und lenkt den Fokus voll auf das morgige Duell: "Es kommt darauf an, dass wir nicht den Fokus darauf haben, was gestern war, wie hoch die Rivalität mit Rapid ist oder wie die letzten Ergebnisse gegen Rapid waren, sondern es geht morgen um die Kraft des Momentes", betont der 50-Jährige. Man müsse "100 prozentigen Fokus auf das eigene Spiel und die eigene Leistung haben", so Thalhammer. Denn dies sei "entscheidend bei so einem Topspiel."

Am vergangenen Sonntag haben die Linzer Athletiker einen starken Auftritt in Salzburg hingelegt und mit dem Serienmeister bis weit in die Schlussphase Schritt gehalten. Ein Manko des LASK ist zurzeit aber das Toreschießen. Deswegen sei es laut Thalhammer wichtig, dass man sich in solchen Situationen "auf die defensiven Prinzipien fokussiert und die Mannschaft in Abschlusssituationen bringt". Auch gegen Rapid erwartet sich der LASK-Coach zwei, drei Situationen, die man dann "besser lösen" müsse "als im letzten Spiel".

LASK-Coach mit Respekt vor Rapid - Ranftl sehr selbstkritisch

Dem Gegner aus Wien zollt Thalhammer jedenfalls Respekt: "Sie sind ein richtig gutes Team, haben sich sehr gut entwickelt und stehen zu Recht auf dem zweiten Platz", stellt der LASK-Coach klar. "Die Tabelle lügt nicht: Rapid hat aktuell zwei Punkte mehr als wir. Es gibt aber Bereiche, wo wir besser sind und Rapid auch dominieren können. Ich glaube nicht, dass man global sagen kann, Rapid ist besser oder wir sind besser", hielt Thalhammer fest, der vor allem Taxiarchis Fountas und Ercan Kara als Gefahrenherde herausstrich. Der Trainer der Linzer rechnet erneut mit langen Bällen auf Ercan Kara. Auf das müsse sich seine Mannschaft einstellen.

"Rapid hat einen klaren Plan, wie sie gegen uns spielen wollen", weiß auch Reinhold Ranftl, der seiner Topform zuletzt etwas hinterhergelaufen ist. Auf die kritische Anmerkung von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, dass zuletzt vor allem die Flanken des gebürtigen Steirers nicht mehr wie gewohnt bei den Mitspielern ankamen, antwortete der ÖFB-Teamspieler: "Ich hinterfrage mich in erster Linie auch selber. Ich bin nicht ganz so gut in Schuss gewesen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Leistungen waren nicht perfekt, sie waren eher Durchschnitt", gestand der 29-Jährige. "Ich habe jetzt drei Tore und drei Assists - ich glaube, das ist nicht so schlecht. Natürlich hatte ich auch schon mal bessere Quoten, aber ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger", betonte Ranftl abschließend.

Video: Statements von Thalhammer und Ranftl vor Liga-Hit gegen Rapid

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media