Neben Christoph Monschein, der schon seit längerer Zeit mit einem Wechsel zum LASK in Verbindung gebracht wird, sollen die Linzer zwei weitere Austrianer auf dem Radar haben. Wie die OÖN berichten, sei der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga auch an Benedikt Pichler und Patrick Wimmer interessiert.

Pichler und Wimmer im Visier des LASK

Benedikt Pichler bestritt in der laufenden Saison 24 Pflichtspiele, verbuchte dabei acht Tore und sieben Assists. Auch Patrick Wimmer konnte in der laufenden Spielzeit aufzeigen: In 29 Pflichtpartien gelangen dem 19-Jährigen zwei Tore und fünf Vorlagen.

Benedikt Pichlers Vertrag bei der Wiener Austria ist bis Sommer 2023 datiert. Patrick Wimmer ist noch bis Sommer 2022 an die Veilchen gebunden.

Sollte dem FK Austria Wien tatsächlich ein Worst-Case-Szenario, also eine Insolvenz, ins Haus stehen, hätten die derzeitigen Spieler ein Kündigungsrecht und könnten den Verein damit ablösefrei verlassen.

Mit Manprit Sarkaria hat bereits ein Spieler der Austria, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, seine Zukunft bereits erklärt. Er wird ab der nächsten Saison für Sturm Graz auflaufen.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak