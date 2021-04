Zum Abschluss der 26. Bundesliga-Runde duellieren sich in der Meistergruppe der LASK und Rapid um Platz zwei. Die Hütteldorfer gehen mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf die Linzer ins direkte Duell am Mittwochabend. Die jüngste Bilanz spricht jedenfalls klar für Rapid, konnten die Wiener doch die letzten fünf Begegnungen gegen den LASK gewinnen.

LASK setzt auf "die Kraft des Momentes"

"Trotzdem fängt es wieder bei Null an", warnt Didi Kühbauer, der sich "wieder ein sehr physisches, sehr intensives Spiel" erwarte. "Es wird - wie oft gegen den LASK gehabt - über zweite Bälle gehen, den Zweikampf", erklärte der Rapid-Coach.

"Der LASK kann sehr gut gegen den Ball arbeiten. Da muss jeder einzelne alles abrufen. Wir müssen ehrlich sagen, dass es immer sehr, sehr enge Partien waren. Wir haben sie ja nicht an die Wand gespielt, sondern es haben immer Kleinigkeiten das Spiel entschieden. Das wird auch morgen wieder der Fall sein", ist Kühbauer überzeugt.

Dominik Thalhammer möchte die jüngsten Duelle gegen Rapid schnell vergessen machen und lenkt den Fokus voll auf das morgige Duell: "Es kommt darauf an, dass wir nicht den Fokus darauf haben, was gestern war, wie hoch die Rivalität mit Rapid ist oder wie die letzten Ergebnisse gegen Rapid waren, sondern es geht morgen um die Kraft des Momentes", betont der 50-Jährige. Man müsse "100 prozentigen Fokus auf das eigene Spiel und die eigene Leistung haben", so Thalhammer. Denn dies sei "entscheidend bei so einem Topspiel."

Am vergangenen Sonntag haben die Linzer Athletiker einen starken Auftritt in Salzburg hingelegt und mit dem Serienmeister bis weit in die Schlussphase Schritt gehalten. Ein Manko des LASK ist zurzeit aber das Toreschießen. Deswegen sei es laut Thalhammer wichtig, dass man sich in solchen Situationen "auf die defensiven Prinzipien fokussiert und die Mannschaft in Abschlusssituationen bringt". Auch gegen Rapid erwartet sich der LASK-Coach zwei, drei Situationen, die man dann "besser lösen" müsse "als im letzten Spiel".

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann - Goiginger, Eggestein, Balic

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

LASK gegen Rapid im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Rapid live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

LASK gegen Rapid im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

