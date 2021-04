Die Trauer über den überraschenden und viel zu frühen Tod von Zlatko "Zizo" Kranjčar ist noch immer groß. Im März hatte den SK Rapid die Nachricht über das plötzliche Ableben des treffsichersten Legionärs in der grün-weißen Vereinsgeschichte erreicht, der es auf 132 Pflichtspieltore in 269 Bewerbsspielen gebracht hatte.

Zu Ehren des großen Rapidlers haben die Hütteldorfer eine Spendenaktion gestartet, um ein Zeichen für ihn und seine Familie zu setzen sowie gleichzeitig Gutes zu tun, wie auch Rapid-Präsident Martin Bruckner betont: "Wir sind mehr als ein Verein, der SK Rapid ist eine Gemeinschaft. Zizo Kranjčar war einer der größten Spieler, die für den SK Rapid je aufgelaufen sind. Ich erinnere mich noch an meine Jugend, als ich Zizo als großartigen Spieler und Legionär mit den meisten Toren bewundert habe. Er hat einen Platz in unseren Herzen und die Spendenaktion ist ein Signal an ihn und seine Familie, dass wir ihn nie vergessen werden".

Die Elf von Cheftrainer Didi Kühbauer ist deshalb am 7. März beim Auswärtsderby in besonderen Aufwärmpullovern aufgetreten, die mit einer Botschaft an Zizo Kranjčar bedruckt waren. In Deutsch, Serbokroatisch und Slowenisch war "Danke für alles, Zizo" zu lesen. Die Pullover wurden dann im Rahmen der SK Rapid Online-Auktion versteigert, wo zahlreiche Rapidlerinnen und Rapidler mitgemacht haben. Nun steht das Endergebnis, fest: Nach Aufrundung durch den SK Rapid sind insgesamt 10.500 Euro zusammengekommen! Diese gehen in Zizos Heimat Kroatien, die zu Beginn des Jahres von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde und wo Hilfe dringend notwendig ist. Auf besonderen Wunsch von Zizos Familie, die angesichts der großen Anteilnahme gerührt und dankbar ist, kommt der Betrag dem Kinderheim Vrbina Sisakzugute. Niko Kranjčar, der als Kind auch Spieler beim SK Rapid war, hat sich bereit erklärt, die Spende persönlich zu übergeben, als Bonus übersenden wir an ihn auch noch einige Sachspenden nach Zagreb.

"Vielen, vielen Dank an die vielen Rapid-Fans! 10.500 Euro sind im Zuge der Versteigerung zusammengekommen, wir haben den Betrag als SK Rapid auch ein Stück aufgerundet. Mit Zizos Sohn Niko sind wir in engem Austausch und kommen nun dem Wunsch der Familie nach, ein Kinderheim in Kroatien mit der Spende zu unterstützen. Einmal mehr ist die Spendenaktion ein eindrucksvoller Beweis, dass die Rapid-Gemeinschaft ein großes grün-weißes Herz hat und Zizo ein echter Rapidler war, dem wir immer ein ehrendes Andenken bewahren werden. Wir sind stolz auf das, was er geleistet hat", so SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek.

Foto: SK Rapid